عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثلاثي المصري جاد وحسين وحمدي ضمن قائمة المنتخب الوطني لمباراة بلجيكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري والمتحدث الرسمى باسم النادى وصول كتاب اتحاد الكرة المصري لضم ثلاثي الفريق الأول للنادى محمود جاد ومروان حمدى وحسين السيد لقائمة المنتخب خلال مباراته المقبلة الودية أمام منتخب بلجيكا 

 

كان البرتغالي  روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أعلن عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب الذي يبدأ في السابع من نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، والذي يخوض خلاله المنتخب مباراة ودية أمام نظيره منتخب بلجيكا.

وكيل تعليم بورسعيد تستقبل مستشار مادة اللغة الفرنسية بالوزارة

صرف المقررات التموينية المدعمة لـ164 ألف أسرة في بورسعيد.. اليوم


وضمت القائمة المعلنة  ثلاثي فريق المصري محمود جاد وحسين السيد ومروان حمدي ضمن قائمة المنتخب المختارة التي تضم 24 لاعبًا.

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد النادي المصري منتخب مصر اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

ترشيحاتنا

المجلس البطريركي بـ روسيا : سفينتنا البشرية مشتركة للعيش في سلام وأمان

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من الأحد

جامعة الملك سلمان الدولية : توفير كل ما يحتاجه ضيوف مؤتمر المناخ

بنك الاستثمار الأوروبي: نعمل مع مصر لتقديم نتائج ناجحة في مؤتمر COP27

كشف أثري جديد في الإسكندرية.. نفق صخري يعود للبطالمة

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. لا تترك الطعام خارج الثلاجة لهذه المدة

كل النساء قاضوه..حقيقة رفع جينيفر أنيستون دعوة على زوجها السابق براد بيت

بالكاجوال الجريء.. نرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

جدو في مفترق الطرق.. ما سر هجوم الزملكاوية على فيريرا؟

فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

شيرين عبدالوهاب راجعة يا بشر.. محامي المطربة يؤكد تعافيها |فيديوجراف

10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

تسجيل صوتي لها وتوضيح من المحامي.. تطورات جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ