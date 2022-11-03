ثلاثي المصري جاد وحسين وحمدي ضمن قائمة المنتخب الوطني لمباراة بلجيكا

أعلن رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري والمتحدث الرسمى باسم النادى وصول كتاب اتحاد الكرة المصري لضم ثلاثي الفريق الأول للنادى محمود جاد ومروان حمدى وحسين السيد لقائمة المنتخب خلال مباراته المقبلة الودية أمام منتخب بلجيكا

كان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أعلن عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب الذي يبدأ في السابع من نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، والذي يخوض خلاله المنتخب مباراة ودية أمام نظيره منتخب بلجيكا.



وضمت القائمة المعلنة ثلاثي فريق المصري محمود جاد وحسين السيد ومروان حمدي ضمن قائمة المنتخب المختارة التي تضم 24 لاعبًا.