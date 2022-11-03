صرف المقررات التموينية المدعمة لـ164 ألف أسرة في بورسعيد.. اليوم

مع بداية اليوم الثالث من شهر نوفمبر قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس ، إن المديرية اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ 164 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية.





وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن الصرف يأتي بنسبة 25% من المقررات من خلال 81 بدالا تموينيا و 24 فرعا لمشروع جمعيتي، ضمن مقررات شهر نوفمبر 2022 ، بشكل منظم لمنع التكدس والتزاحم.

وأوضح وكيل تموين بورسعيد أن بيان بعض السلع الهامة التي تم صرفها حتى ثالث أيام الشهر تمثلت فى صرف أرز بكمية تقدر ب 30 طن وسكر بكمية تقدر ب 142.780 طن بينما المكرونة بكمية تقدر ب 8.832 طن والزيت بكمية تقدر ب 72.772 زجاجة.



وأكد وكيل تموين بورسعيد على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين.