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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف المقررات التموينية المدعمة لـ164 ألف أسرة في بورسعيد.. اليوم

حملات تموين بورسعيد
حملات تموين بورسعيد على البدالين

مع بداية اليوم الثالث من شهر نوفمبر قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس ، إن المديرية اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ 164 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية.
 

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وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن الصرف يأتي بنسبة 25% من المقررات من خلال 81 بدالا تموينيا و 24 فرعا لمشروع جمعيتي، ضمن مقررات شهر نوفمبر 2022 ، بشكل منظم لمنع التكدس والتزاحم.

وأوضح وكيل تموين بورسعيد أن  بيان بعض السلع الهامة التي تم صرفها حتى ثالث أيام الشهر تمثلت فى صرف أرز بكمية تقدر ب 30 طن وسكر بكمية تقدر ب 142.780 طن بينما  المكرونة بكمية تقدر ب  8.832 طن والزيت بكمية تقدر ب 72.772 زجاجة.

وأكد وكيل تموين بورسعيد على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين.

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