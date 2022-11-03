شحن 3200 طن صودا كاوية إلى اليونان من ميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة YM MERCURY القادمة من ايطاليا والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 109 متراً بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 4548 طن

و تتم عمليات الشحن وتحميل 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى اليونان.



وقد اتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف

ويعتبر ذلك تعزيزا لقدرة ميناء غرب بورسعيد على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية.



فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.