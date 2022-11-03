حزّروا فزروا .. حنان مطاوع للمتابعين : استمتعت بالحلقه دي من البرنامج ده

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا جديدة لها، من كواليس برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت حنان مطاوع مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، وعلقت علي الصور كاتبة: “قد ايه استمتعت بالحلقه دي من البرنامج ده، حد يعرف برنامج ايه؟حزّروا فزروا”.

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور علي الصور، كاتبة: “أقول أقول، قمر والحلق خطير”.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022 تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.