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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري : لازم نجيب الخونة والمتآمرين من بره متكتفين بالسلاسل ..فيديو

الأإعلامي مصطفى بكري
الأإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الخونة والمتأمرين على الوطن، لا بد من سرعة القبض عليهم، معلقا “لازم نجيبهم من بره متكتفين بالسلاسل و يتحاكموا فى مصر”.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هؤلاء الخونة يصفون الشعب المصري بأقذر الألفاظ و يحرفون الحقائق، ويحرضون على قتل ضباطنا وجنودنا وأهلنا، ويحملون في قلوبهم سواد عظيم

 

 التصدي بكل قوة وحسم لأعداء الوطن

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”،  أن عملاء الخارج هدفهم تفتيت مصر لكن الإعلام المصري قادر على التصدي بكل قوة وحسم لأعداء الوطن ومواجهة زيفهم.

 

حقائق واسرار مصطفى بكري الاعلام المصري مصر لشعب المصري

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