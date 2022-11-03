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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الهلباوي مفاجأة حفل كايرو ستيبس على مسرح الماركيه

صورة لنجوم حفل مسرح
صورة لنجوم حفل مسرح الماركية

يحل المطرب علي الهلباوي ضيفا على  فرقة كايرو ستيبس العالمية خلال حفلها الموسيقي بمسرح الماركيه،  وذلك في تمام التاسعة مساء غد الجمعة.    

 

ويفاجئ الهلباوي جمهوره بتقديم توليفة منتقاه من أشهر أغانيه على طريقة موسيقى كايرو ستيبس العالمية،  من بينها أغنية "مرسال لحبيبتي" ورائعة "زدني بفرط الحب" مع مقطوعة الفرقة الشهيرة "أرابيسكان"،  وذلك في إطلالة مختلفة له بصحبة كايرو ستيبس في مصر.    

 

 وتعود كايرو ستيبس لأحضان جمهورها المصري بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها الجماهيرية مصر،  وهذه المرة عبر خشبة مسرح الماركيه، وتخطف مسامع محبيها بوجبة سماعية من أبرز مقطوعاتها الموسيقية مثل"خليجي ستيبس" و"كافيه جروبي"، مع تقديمها مقطوعتها الجديدة "دهب" التي أطلقتها مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره في سيناء وقمة جبل سانت كاترين.   

 

 وتضع كايرو ستيبس بهذه الحفلة بصمتها الموسيقية ضمن موسم حفلات مهرجان Non Stop Music،  الذي شهد توليفة منوعة من الألوان الغنائية،  منها حفلات مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما وبلاك تيما ونوران أبو طالب،  ويشهد مطلع ديسمبر الحفل المنتظر للنجمة أنغام.   

 

 كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

المطرب على الهلباوى فرقة كايرو ستيبس حفل فرقة كايرو ستيبس حفل فرقة كايرو ستيبس العالمية

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