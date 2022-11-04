صفحة جديدة .. محامي شيرين يكشف تفاصيل خروجها من المستشفى.. فيديو

كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل خروج المطربة شيرين من المستشفى.

وقال المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "شيرين خرجت من المستشفى وهي بخير وبصحة جيدة".

وأضاف: "قدمنا شكوى في لجنة الصحة النفسية، وكانت هناك لجنة اليوم وخرجت من المستشفى واستلمنا كل متعلقاتها ورجعت لبيتها وولادها".

وأشار: "ستبدأ حياتها الجديدة بشكل مختلف"، مضيفا: "خرجت من المستشفى اليوم بصحبتي وبعربيتي لوحدها ومكنش حد من أسرتها موجود، وأخذت كل أوراقها الخاصة من المستشفى".

وتابع: "شيرين لم يكن لديها شيء يستوجب بقاؤها في المستشفى"، موضحا: "شيرين هتركز الفترة الجاية لأنها عايزه تعمل شغل وعندها مجموعة حفلات، ومقبلة على الشغل بشكل غير عادي، وفي أقرب وقت ستوضح الأمور للجميع في هدوء، وهي طالعة فاتحة صفحة جديدة مع كل الناس".