ردت شيك بمليون جنيه.. عاملة: أتمنى وجود مسكن بإيجار بسيط

قالت عبير على، عاملة نظافة بنادي سموحة الرياضي أنها لم تفكر مرتين فى إعادة شيكا بمبلغ مليون جنيه وجدته في حمام السيدات.

وأوضحت على خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أنها عندما وجدت الشيك تواصلت مباشرة مع رئيس العمال فى النادى واخبرته.

وتابعت عبير على، أنها أعطلت الشيك لرئيس العمال وبدوره قام برده، مؤكدة أن النادى قام بتكريمها على أمانتها.

شقة بإيجار بسيط

وأضافت عبير على، أنها حصلت على مكافأة كبيرة، معقبة:" مكنتش اتوقعها".

وعما تتمناه قالت عبير علي، أنها مطلقة وترعى بنتين، وتتمنى وجود مسكن لها بإيجار بسيط.