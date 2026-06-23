حسين فهمي: السينما تلعب دورا في طرح القضايا المجتمعية والإنسانية| خاص

أكد الفنان حسين فهمي أن قيمة السينما الحقيقية تكمن في قدرتها على إثارة التساؤلات وفتح مساحات للنقاش أمام الجمهور، مشيرًا إلى أن الفيلم الناجح هو الذي يدفع المشاهد إلى التفاعل مع شخصياته وأحداثه، لا الاكتفاء بمتابعته من بعيد.



وأوضح حسين فهمي في تصريحات خاصة أن عدداً من الأعمال السينمائية المصرية تركت بصمة خاصة لدى الجمهور لما حملته من قضايا وأفكار أثارت الجدل والنقاش، مستشهدًا بأفلام مثل «العار» و«الملحد»، والتي قدمت رؤى مختلفة وطرحت موضوعات دفعت المشاهدين إلى التفكير والتفاعل.



وأشار إلى أن السينما ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تلعب دورًا مهمًا في طرح القضايا المجتمعية والإنسانية، لافتًا إلى أن قوة العمل الفني تكمن في قدرته على خلق حالة من الحوار بين الجمهور وصناع العمل.



حسين فهمي من المنتظر ان يحضر يوم الخميس المقبل مناقشة خاصة عقب عرض فيلم “موعد على العشاء” بعنوان “من هو عزت” ضمن بودكاست خاص بالتعاون مع مهرجان منصات.