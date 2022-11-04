عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران .. تجدد المظاهرات الليلة بعد مقتل متظاهر على يد الشرطة

صدى البلد

اشتعلت الاحتجاجات الليلة اليوم الجمعة، في عديد من المدن الإيرانية بينها العاصمة طهران، وذلك في الوقت الذي لقى فيه متظاهر مصرعه بمدينة لاهيجان شمالي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية في إيران إن المتظاهر عرفاني زماني، البالغ من العمر 16 عاما، لقي مصرعه في مدينة "لاهيجان" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.

وأوضحت  أن عرفاني زماني أصيب بالرصاص خلال مشاركته في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في مدينة لاهيجان، مشيرة إلى أن المتظاهرين منعوا قوات الأمن من أخذ جثته من المستشفى.

اعتقال الصحفيين

ووفقًا للإحصاءات التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 31 صحفيًا في إيران منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران التي انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي.

الأمين العام لحلف الناتو: إيران قد تزود روسيا بصواريخ باليستية

مقتل 4 أشخاص.. المظاهرات تشعل شوارع إيران

وكانت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية قالت أمس الخميس، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 298 شخصاً في عموم البلاد.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، إن طفلاً أصيب بجروح خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة طهران جراء عنف السلطات.

فيما أشارت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح في مدينة اصفهان وعدد من مدن محافظة كردستان.

وأوضحت القناة إن المئات من سكان مدينة "سقز" مسقط رأس الفتاة الراحلة التي أشعلت الاحتجاجات "مهسا أميني"، خرجوا بتظاهرة واسعة ورددوا هتفات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الباسيج.

كما خرج سكان مدينة سنندج عاصمة كردستان غرب إيران، باحتجاجات مساء الخميس، وذلك على خلفية مقتل الفتى مؤمن زند كريمي، مساء الأربعاء، برصاص قوات الأمن خلال مشاركته باحتجاجات شعبية ضد النظام.

وفي مدينة "رشت" عاصمة محافظة جيلان شمال إيران، شهدت هي الأخرى احتجاجات شعبية أجبرت قوات الشرطة على الانسحاب.

كما شهدت محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران، احتجاجات مساء الخميس، رفعت شعارات مناهضة للنظام.

 

ايران مظاهرات إيران طهران احتجاجات إيران الشرطة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

موضوعات متعلقة

الأمين العام لحلف الناتو: إيران قد تزود روسيا بصواريخ باليستية

مقتل 4 أشخاص.. المظاهرات تشعل شوارع إيران

فتح تحقيق عاجل.. فيديو صادم يثير الجدل في إيران

إيران تعلق علي عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل

عاشت ساعات من الرعب.. قصة مجندة إسرائيلية وجدت نفسها في إيران بالصدفة

إيران ترسل للمنسق الأوروبي مقترحات جديدة بشأن استئناف مفاوضات الاتفاق النووي

ترشيحاتنا

صدفة قد تبدل معاناته .. حكاية مؤثرة لأيمن متحدث اللغات: بجمع الكانز والشركات بترفض تشغلني

موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب فترة التوقف والقنوات الناقلة

اكتشاف دير مسيحي تاريخي بجزيرة السينية في أم القيوين بالإمارات

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

تعرف على حالات تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات طبقا لقانون العقوبات

36 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ