إيران .. تجدد المظاهرات الليلة بعد مقتل متظاهر على يد الشرطة

اشتعلت الاحتجاجات الليلة اليوم الجمعة، في عديد من المدن الإيرانية بينها العاصمة طهران، وذلك في الوقت الذي لقى فيه متظاهر مصرعه بمدينة لاهيجان شمالي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية في إيران إن المتظاهر عرفاني زماني، البالغ من العمر 16 عاما، لقي مصرعه في مدينة "لاهيجان" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.

وأوضحت أن عرفاني زماني أصيب بالرصاص خلال مشاركته في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في مدينة لاهيجان، مشيرة إلى أن المتظاهرين منعوا قوات الأمن من أخذ جثته من المستشفى.

اعتقال الصحفيين

ووفقًا للإحصاءات التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 31 صحفيًا في إيران منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران التي انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي.

وكانت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية قالت أمس الخميس، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 298 شخصاً في عموم البلاد.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، إن طفلاً أصيب بجروح خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة طهران جراء عنف السلطات.

فيما أشارت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح في مدينة اصفهان وعدد من مدن محافظة كردستان.

وأوضحت القناة إن المئات من سكان مدينة "سقز" مسقط رأس الفتاة الراحلة التي أشعلت الاحتجاجات "مهسا أميني"، خرجوا بتظاهرة واسعة ورددوا هتفات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الباسيج.

كما خرج سكان مدينة سنندج عاصمة كردستان غرب إيران، باحتجاجات مساء الخميس، وذلك على خلفية مقتل الفتى مؤمن زند كريمي، مساء الأربعاء، برصاص قوات الأمن خلال مشاركته باحتجاجات شعبية ضد النظام.

وفي مدينة "رشت" عاصمة محافظة جيلان شمال إيران، شهدت هي الأخرى احتجاجات شعبية أجبرت قوات الشرطة على الانسحاب.

كما شهدت محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران، احتجاجات مساء الخميس، رفعت شعارات مناهضة للنظام.