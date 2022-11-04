على الحجار يختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

اختتم الفنان على الحجار، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء أمس /الخميس/، فعاليات الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالاسكندرية .



تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال " الحجار "التى قدمها على مدار مشواره الفنى منها من غير متتكلمى ،الليلة ليكي ، بنت وولد ، ريشة ،عارفة ، إسكندراني ، طب إيه يبعدني عنك ، مغرم صبابة ، يا موجة يا زرقا ، روحي فيكي ، زي الهوي ، الليل وآخره ، مسألة مبدأ ، خاصمني يازماني ، مبسوطين ،شمعة ودمعة ، أنا كنت عيدك ، رمي رمشه ، اسيبك ليه ، اللي اشتري ، تعالي ياهوي ، اعذريني ، بوابة الحلواني.

كما تضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا قدمه نجوم الأوبرا محمد حسن ، أميرة أحمد ، ريم حمدى ، محمود عبدالحميد .

تجدر الاشارة إلى أن مهرجان الموسيقى العربية، أقامته دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر ، خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر، وقدم المهرجان 39 حفلا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي: مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش بالاسكندرية و أوبرا دمنهور.