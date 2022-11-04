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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار يختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

صدى البلد

اختتم الفنان على الحجار، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء أمس /الخميس/، فعاليات الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالاسكندرية .


تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال " الحجار "التى قدمها على مدار مشواره الفنى منها من غير متتكلمى ،الليلة ليكي ، بنت وولد ، ريشة  ،عارفة ، إسكندراني ، طب إيه يبعدني عنك ، مغرم صبابة ، يا موجة يا زرقا  ، روحي فيكي  ، زي الهوي ، الليل وآخره ، مسألة مبدأ ، خاصمني يازماني ، مبسوطين ،شمعة ودمعة ، أنا كنت عيدك ، رمي رمشه ، اسيبك ليه ، اللي اشتري ، تعالي ياهوي ، اعذريني ، بوابة الحلواني.
كما تضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا قدمه نجوم الأوبرا محمد حسن ، أميرة أحمد ، ريم حمدى ، محمود عبدالحميد .
تجدر الاشارة إلى أن مهرجان الموسيقى العربية، أقامته دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر ، خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر، وقدم المهرجان 39 حفلا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي: مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش بالاسكندرية و أوبرا دمنهور.

 

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