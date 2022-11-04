خرجوني.. تفاصيل التسجيل الصوتي لشيرين عبد الوهاب قبل مغادرة المستشفى

أشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا السوشيال ميديا والمواقع، بعد خروجها من المستشفى وتصريحات المحامي الخاص بها.

وإليكم أبرز التصريحات في هذا التقرير..



مضوني على ورق وخرجوني من هنا

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي لها أذاعته فضائية "العربية"، إنها ترغب في الخروج من المستشفى وحالتها الصحية في تحسن واستقرار".

وأضافت شيرين عبد الوهاب، خلال التسجيل الصوتي: "كملت علاجي وعايزة أخرج من المستشفى"، وجاءت تلك التصريحات بعد تواجدها في مستشفى الصحة النفسية لمدة 20 يوما.

وأوضحت أن المستشفى قامت بـ إمضائها على بعض الأوراق التي لا تعلم مصدرها، قائلة: "مضوني على ورق هنا ومش عارفة دا بتاع إيه".



تفاصيل خروجها من المستشفى

أكد المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تلفزيونية٫ أن المطربة شيرين خرجت من المستشفى النهاردة بناء على تصريح من مجلس الصحة النفسية.

وأضاف “شيرين الآن في بيتها ومع بناتها وهتسجل فيديو تحكي فيه كل اللي حصل”٫ لافتا: “شيرين بصحة جيدة”.

تطورات حالتها الصحية

وأوضح المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تلفزيونية أن تقرير مجلس الصحة النفسية أكد أن حالة شيرين لا تستدعي العلاج وبناء عليه خرجت من المستشفى، مضيفا: "الفنانة شيرين قبل دخولها المستشفى كانت في حفلة كبيرة وصحتها جيدة، وإذا كانت تعبانة لم يكن سيصدر تصريح من مجلس الصحة النفسية”.

وأكمل: “شيرين ستستريح قليلا في البيت وفي القريب العاجل سسيكون هناك فيديو مصور لها سيوضح كل الأمور”.



