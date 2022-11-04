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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد السماء بعد المغرب.. القمر يقترن بالمشتري اليوم

اقتران القمر
اقتران القمر

يرصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي اليوم الجمعة، بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث يفصل بينهما حوالي درجتين في منظر جميل جدًا مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيحدث هذا الاقتران والقمر في طور الأحدب المتزايد وهو ألمع بقعة في سماء الليل، موضحة أن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء.

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كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار جاليلو " وهي: جانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

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