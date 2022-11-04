جوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، آخر تطورات إصابة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب الفريق.



وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لمواجهة فولهام:" هالاند أفضل كثيرا وسنقرر موقفه اليوم، هناك خطوة جيدة وهي أنه بدأ التدريب، ولدينا تدريب مساء اليوم وبعدها سنرى".

جوارديولا".



أضاف بيب جوارديولا:" مانويل أكانجي حالته جيدة، كالفين فيليبس وكايل ووكر مازالا غير جاهزان".



ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام، غدا السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على فولهام، في مباراة الغد، لخطف صدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتا" من آرسنال.



ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، خلف آرسنال المتربع على قمة الجدول بـ 31 نقطة.

