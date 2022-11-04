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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع سيناء يفوز بالمركز الثالث بالمبادرة الوطنية على مستوى الجمهورية

مشروع سيناء يفوز
مشروع سيناء يفوز بالمركز الثالث

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على فوز مشروع ( تكسير الزيوت باستخدام عصارة نبات الرطريط ) والمقدم من الجمعيه الأهلية لحماية البيئة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية عن فئة المشروعات المتوسطة ، والفوز بجائزة مالية قدرها ٢٥٠ ألف جنيها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى افتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضمن معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع الفائز هو : استخراج المواد البيولوجية لمكافحة تلوث مياه البحار والممرات المائية الدولية بديلا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة من أعشاب بريه تنمو في مزارع ووديان شمال سيناء ، وهو مقدم من ايمان عبدالله علي الحجاوى ، وفكرة المشروع تقوم على استخراج مادة فعالة تشتت الزيوت وتقاوم التلوث البحرى بالزيوت من عصير نبات عشبى برى منتشر في مزارع شمال سيناء وضار بالمزروعات .. حيث يتم بطريقة معينة وباضافات بعض الأعشاب الأخرى استخلاص مادة ذات تأثير كبير على تشتيت وتفكيك الزيوت الملوثة للمياه البحرية والبحيرات والممرات المائية الدولية .

وأضاف المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى كرم المشروع السفير لمحافظة شمال سيناء ، وهو باسم : ( زراعة أشجار الزيتون بمحافظة شمال سيناء ) والمقدم من ممثل المحافظة ومسئول اتصال المبادرة ريم على أحمد  يعقوب عن فئة المشروعات كبيرة الحجم .. حيث تم تكريمه ضمن مشروعات المحافظات المتأهلة على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ومن المقرر عرضها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27  بمدينة شرم الشيخ .

 

القواقع الأرضية
 

وأشار المحافظ،  الى مشاركة أصحاب المشروعات المقدمة من المحافظة والفائزة خلال مرحلة الفرز والتقييم .. حيث تم عرضها ، وهى : مشروع المزرعة التكنولوجية الحديثة المقدم من إسماعيل قنديل عن فئة المشروعات الصغيرة ، مشروع استخدام عصارة الزيتون المقدم من محمد غازى عن المشروعات الناشئة ، مشروع استخدام طريقة صديقة للبيئة للقضاء على القواقع الأرضية المقدم من الدكتورة سوسن أبو الحسن بجامعة العريش عن فئة المبادرات والمشاركات الغير هادفة للربح ، وموتيفا سيناوى المقدم من الدكتورة أمانى غريب عن فئة المشروعات التنموية للمرأة وتغير المناخ والاستدامة .

وأكد المحافظ مجددا على شكر وتقدير كافة الجهات المشاركة في تقديم المشروعات والتحضير لقمة المناخ COP 27  .

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