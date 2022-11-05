أزهري يكشف سبب السرحان وعدم التركيز في الصلاة.. فيديو

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سمى الشيطان في القرآن بالفاتن.

وأضاف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان": "الذين يفتننا هو الشيطان، وهذا الفاتن حذرنا منه الله عز وجل في قوله "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ".

وأوضح: "إبليس هو معلم الشياطين وهو كبيرهم"، لافتا: "الشياطين لا تدخل المساجد بل تقف على أبوابها".

وأشار: "الشخص في المسجد يكون سرحان وتايه ويفكر في أعقد العمليات الحسابية ويتذكر ما كان ينساه طوال اليوم في الصلاة والمسجد، وهذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم "هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ"، لأن هذا العبد أعطى هواه وميوله للشيطان ويصبح هناك تلقي وإرسال واستقبال من الشيطان للعبد، وبناءا عليه يكون في أسوأ حال، وهذه هي الفتنة".

