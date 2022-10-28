أزهري في وصف النبي: رسول الله أوتي الحسن كله.. فيديو

تحدث الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن مواصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلا إن الرسول عليه السلام له صفات خُلْقية وله صفات أخرى خُلُقية.



وأضاف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان": "من الصفات الخلقية للبني هو أن الله خلقه في أحسن صورة، وكان لونه يميل للحُمرة"، مشيرا إلى أن "النبي عليه الصلاة والسلام كان واسع العينين عظيم الفم وكان لو عينيه سوداء، حاجباه كانتا غاية في الروعة".

وتابع: "كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام أسودا، ولحيته كثيفة"، موضحا: "النور كان يتلألأ في وجه النبي عليه السلام".



وأوضح عصام الروبي، أن رسول الله أوتي الحسن كله، وكانت ضحكته التبسم.

