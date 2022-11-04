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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يخدم أكثر المناطق ازدحاما.. 10 معلومات عن محور عمرو بن العاص بالجيزة

محور عمرو بن العاص
محور عمرو بن العاص

تشهد محافظة الجيزة أعمال مكثفة لانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص، والذي اقتربت نسب التنفيذ فيه نحو 50 %، ليكون أحد المحاور المرورية الهامة داخل محافظة الجيزة، والذي يربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محاور العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا سابقا) بطول 4.3 كيلو متر


ويعتبر محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة أحد الحلول المرورية لتخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية، ومن بينها تطوير محور أنور السادات كمحور طولي داعم لشارعي الهرم وفيصل.

وينشر صدى البلد أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد بالجيزة:

1- يبلغ طول محور عمرو بن العاص حوالي 4.3 كيلومترات.

2- يخدم المحور الطريق في اتجاهين بعرض 11 مترًا، في كل اتجاه 3 حارات مرورية.

3- يقع وسط أكثر المناطق ازدحامًا في وسط الجيزة، في المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي (محور صفط اللبن)، والدائري الجنوبي (دائري المنيب - المعادي).

4- ينقسم المحور إلى اتجاهين في كل اتجاه 3 حارات مرورية.

5- يبلغ إجمالي حارات المحور وطريقي الخدمة 12 حارة.

6- يربط المحور بين الطريق الدائري الشمالي والدائري الجنوبي بالجيزة.

7- يربط محوري العروبة وأنور السادات (ترسا سابقا).

8- يقطع محور عمرو بن العاص شارعي الهرم وفيصل بمنطقة المطبعة.

9- أحد الحلول المرورية لتخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية.

 

الجيزة محافظة الجيزة الطريق الدائرى الحركة المرورية عمرو بن العاص المحاور المروريه محور صفط اللبن محور عمرو بن العاص

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