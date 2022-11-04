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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد خروجها من المستشفى.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مكالمته مع شيرين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب بعد خروجها من المستشفى.

وأكد أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “كان في بيني وبين شيرين اتصال لأن كان نفسي أسمع صوتها وأول ما قالت ألو سمعت حالة فيها حب ومودة، وسألتها انتي عاملة ايه؟ واخبارك ايه؟.. قالتي أنت سامع صوتي.. قولتلها كفارة وردت عليا وهي بخير والحمدلله”.

وأوضح: "قالتلي عايزك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور وياسر قنطوش المحامي وإن شاء الله هكون معاك عن قريب وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين اللي أنا أعرفها هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشه جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها».

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