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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بشعر أحمر ناري .. ياسمين رئيس تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مختلفة

صدى البلد

تالقت الفنانة ياسمين رئيس، في أحدث ظهور لها   عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة  مختلفة بشعر قصير باللون الاحمر الناري ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بدون مكياج.. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس عبر إنستجرام

لوك مختلف.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها | شاهد

ويعرض حاليًا للفنانة ياسمين رئيس في السينمات خطه مازنجر ويشاركها البطولة حمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث طُرح العمل بدور العرض في 24 أغسطس الماضي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل " ألف ليلة وليلة "مع  الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، فيما يلعب ياسر دور شهريار، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير.

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

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