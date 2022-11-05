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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يجهض عملية لتهريب مليوني قرص مخدر قادمة من لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجهضت السلطات المغربية بميناء طنجة المتوسط الجمعة، عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع "كبتاجون".

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات المراقبة والتفتيش، التي باشرتها السلطات، قد قادت إلى الاشتباه في حمولة إحدى حاويات البضائع، كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية، والتي انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب أفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية التفتيش المنجزة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة قد مكنت من اكتشاف وحجز شحنات المؤثرات العقلية المهربة ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية، حيث بعد فرزها وعدها تبين أنها تناهز مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر.

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وأشار البيان إلى أن مهمة البحث والتحري في هذه القضية قد عهدت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.

وشدد بيان السلطات على أن تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية، يندرج في إطار مكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

 

الدول الأوروبية المغرب لبنان كبتاجون المديرية العامة للأمن الوطني مدينة طنجة

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