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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

جثث أجنة
جثث أجنة

في حادثة غريبة، كشفت حادثة شغب بين الجماهير والشرطة بعد مباراة كبرى في تونس عن جريمة صاعقة فوق سطح أحد العيادات الخاصة، حيث تم العثور على جثث أجنة داخل قصاري الزرع.

قبل اكتشاف الجريمة

اندلعت أحداث شغب بعد مباراة بين فريقي الترجي التونسي والبنزرتي، مما دفع بعض الجماهير لتسلق إحدى البنايات ورشق قوات الأمن بقصاري الزرع الموجودة على سطح البناية.

وهنا ظهرت المفاجأة، فقد كشف انكسار القصاري على الأرض المستور عن جريمة اختبأت لفترة طويلة بداخلها، حيث تناثرت منها جثث أجنة غير مكتملة النمو كانت مدفونة تحت الزرع.

هزت الجريمة الرأي العام في تونس بعد تداول مقطع فيديو يوثق اللحظة المرعبة التي ظهرت فيها الأجنة على الأرض بعد انكسار القصاري.

وعلى إثره، فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقًا بشأن الواقعة، وتم إغلاق العيادة الخاصة الموجودة في البناية وإيقاف الطبيب.

وقد رجحت قوات الشرطة أن يكون مصدر جثث الأجنة هو عمليات إجهاض غير قانونية ارتكبها الطبيب داخل عيادته.

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