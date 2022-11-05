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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبو مسلم: رفضت العمل مع ربيع ياسين في أسوان.. فيديو

صدى البلد

 

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، رفضه عرض التواجد في الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة ربيع ياسين المدرب السابق.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ربيع ياسين عرض علي العمل معه في الجهاز الفني بفريق أسوان ولكني لم أوافق". 

أضاف: "العنصر المادي لم يكن قويا وفنيا الفريق لم يكن في أفضل أحواله لذلك رفضت التواجد". 


وختم حديثه قائلا: " لم يكن هناك هدوء في أسوان لذلك رفضت التواجد في الجهاز الفني". 

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، مرشح لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق أسوان، خلفا لـ ربيع ياسين.


وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أسامة نبيه مرشح بقوة لتدريب نادي أسوان، وفي انتظار موافقة الزمالك.

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