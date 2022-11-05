رغم سوء التنظيم.. ويجز يتألق في حفل بمواصفات عالمية بالقاهرة الجديدة



رغم سوء التنظيم لحفل نجم الراب ويجز في القاهرة الجديدة والذي يرجع للحشود الجماهيرية غير المسبوقة إلا أنه خرج بمواصفات لايف عالمية من حيث تصميم الإضاءة لـ طارق صبري ومسرح مبتكر لـ تامر فوزي.



صعد ويجز على خشبة المسرح وسط عاصفة من هتافات الاستقبال لآلاف الشباب من مختلف الأعمار واشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "على بابا" ،"كيفي كده"، "البخت" ، و"باظت"، "دورك جي"، "أسياد الصوت"، "عفاريت الأسفلت" .. غيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

الحفل تم الإعداد له بشكل جيد وسبقه بروفة لـ ويجز امتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الحفل وقام بتصميم الإضاءة طارق صبري والمسرح تامر فوزي.