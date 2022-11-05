بسبب النووي.. جنرال أمريكي يدق ناقوس الخطر من الصين

حذر الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، من تطوير الصين لأسلحة نووية أسرع بكثير من بلاده.

وقال الأدميرال تشارلز ريتشارد، المشرف على برنامج الأسلحة النووية الأمريكية: "بينما أقوم بتقييم مستوى ردعنا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء..إنها تغرق ببطء، لكنها تغرق، لأنهم في الأساس يضعون القدرة في المجال أسرع مما نحن عليه".

كما وصف ريتشارد تطوير برنامج الأسلحة النووية الصيني بأنه "مشكلة على المدى القريب".

وتابع: "مع استمرار هذه المنحنيات، لن يهم مدى جودة خطة التشغيل لدينا أو مدى جودة قادتنا، أو مدى جودة قواتنا..لن يكون لدينا ما يكفي منهم، وهذه مشكلة قريبة المدى للغاية".

ويشهد العالم خلال الفترة الماضية، خاصة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تهديدات نووية عديدة، ما يعيد إلى الأذهان الكوارث التي تعرض لها العالم نتيجة هذه الأسلحة.