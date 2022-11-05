عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب النووي.. جنرال أمريكي يدق ناقوس الخطر من الصين

النووي
النووي

حذر الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، من تطوير الصين لأسلحة نووية أسرع بكثير من بلاده.

وقال الأدميرال تشارلز ريتشارد، المشرف على برنامج الأسلحة النووية الأمريكية: "بينما أقوم بتقييم مستوى ردعنا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء..إنها تغرق ببطء، لكنها تغرق، لأنهم في الأساس يضعون القدرة في المجال أسرع مما نحن عليه".

كما وصف ريتشارد تطوير برنامج الأسلحة النووية الصيني بأنه "مشكلة على المدى القريب".

وتابع: "مع استمرار هذه المنحنيات، لن يهم مدى جودة خطة التشغيل لدينا أو مدى جودة قادتنا، أو مدى جودة قواتنا..لن يكون لدينا ما يكفي منهم، وهذه مشكلة قريبة المدى للغاية".

ويشهد العالم خلال الفترة الماضية، خاصة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تهديدات نووية عديدة، ما يعيد إلى الأذهان الكوارث التي تعرض لها العالم نتيجة هذه الأسلحة. 

الاسلحة النووية أوكرانيا الصين الحرب الروسية على اوكرانيا القيادة الاستراتيجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

البطالة في الولايات المتحدة ترتفع بنسبة أكبر من المتوقع

لا يعترفون بتحديد النسل.. أعضاء من الكنيست الإسرائيلي الجديد لديهم 57 ابنًا

الولايات المتحدة تتهم روسيا والصين بحماية كوريا الشمالية من العقوبات

بعد نجاته من الاغتيال.. عمران خان يستأنف مسيرة احتجاجية إلى العاصمة الباكستانية

بايدن: نواجه مشكلة في إمداد أوكرانيا بصواريخ جافلين بسبب أشباه الموصلات

الأمم المتحدة تأمل استئناف المساعدات لإقليم تيجراي الإثيوبي

الجيش الباكستاني ينفي تورطه في محاولة اغتيال عمران خان

إغلاق مؤقت لـ حسابات بـ تويتر بعد قرار إيلون ماسك بتسريح موظفين

ترشيحاتنا

إعفاء المتقدمين لـ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" من درجات أعمال السنة والأنشطة

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

بطل العالم.. من هو السياسي عمران خان الذي تعرض لمحاولة إغتيال؟

إذا اختلفت آراء العلماء هل يجوز اختيار ما يريحني؟.. علي جمعة يحذر

الدفاع البريطانية تكشف عن استخدام روسيا لأراضي دولة أخرى

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم السبت مقابل الجنيه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

بالتايجر ومكياج هادئ.. شاهيناز في أحدث إطلالاتها|شاهد

شاهد.. مجهول يدمر سيارة ويترك رسالة صادمة لصاحبها الأمريكي

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ