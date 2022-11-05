الدفاع البريطانية تكشف عن استخدام روسيا لأراضي دولة أخرى

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، عن تدريب القوات الروسية في بيلاروسيا بسبب نقص في موظفي التدريب والذخيرة والمرافق في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن نشر القوات مع القليل من التدريب أو عدم تدريبها سيكون نتيجته القليل من القدرة القتالية الهجومية الإضافية.

ومن ناحية أخرى، نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر أن مسئولين بالاستخبارات الأمريكية يعتقدون أن إيران تسعى للحصول على مساعدة روسيا "لتعزيز برنامجها النووي"، إذ تبحث طهران عن "خطة احتياطية" في حالة فشل اتفاق نووي دائم مع القوى العالمية.

وقالت المصادر إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران طلبت من روسيا مساعدتها في الحصول على مواد نووية إضافية وفي تصنيع الوقود النووي". ويمكن أن يساعد الوقود إيران في تشغيل مفاعلاتها النووية ويقصر بشكل أكبر ما يسمى بـ "زمن الاختراق" بالنسبة لإيران لإنتاج سلاح نووي.

وأكد خبراء أن خطر الانتشار النووي يختلف باختلاف المفاعل الذي يتم استخدام الوقود فيه. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا قد وافقت على المساعدة أم لا، فقد كان الكرملين يعارض علانية حصول إيران على سلاح نووي.