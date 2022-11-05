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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية : ضم 5 محافظات جديدة إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأوضح أنه تم ضم  محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ على نحو يؤدى إلى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر ٢٠٣٠».

أضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من ٥٩٠ مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر»، استفاد منها أكثر ٢٤ ألف مواطن حتى الآن من خلال اشتراكه بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل الازدحامات المرورية نتيجة ما كان يحدث من كثرة أعطال السيارات القديمة فضلاً على تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبداله بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.

قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إنه يجرى التنسيق مع المحافظات الجديدة، حيث تم تكليف فريق عمل إدارة المبادرة للتعاون مع المختصين بهذه المحافظات لمعاينة ساحات تجميع السيارات القديمة المقترحة للتأكد من استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توافرها في ساحات تجميع السيارات القديمة، وبدء التحضير لتدريب العاملين بالمحافظات وساحات تجميع السيارات والمرور وفروع البنوك، حيث يشارك في المبادرة ٣١ بنكًا ونحو ٥٠٠ فرع من فروعها.

أضاف أنه تم تخريد ٢٤ ألف سيارة قديمة ما بين «ملاكى» و«تاكسى» و«ميكروباص»، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط ما يزيد على ٤٢ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات، للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة، لافتًا إلى أن شروط التقديم بالمبادرة تتضمن أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة ٢٠ سنة، ورخصة سيارات الأجرة باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، ورخصة السيارات الملاكى باسم المتقدم منذ سنتين على الأقل وقت الاشتراك.

أوضح أحمد حسين، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكترونى، من خلال الدخول على موقع المبادرة: «www.gogreenmasr.com»، وتسجيل بياناته والاشتراك في المبادرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تحديث برمجيات المنصة الإلكترونية للمبادرة بما يُمكِّن مواطنى الخمس محافظات الجديدة من الاشتراك في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وسيتم إتاحتها للمواطنين للاشتراك فور قرب انتهاء المحافظات الخمس الجديدة من تجهيز ساحات تجميع السيارات القديمة، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المبادرة في المحافظات الخمس الجديدة بذات الشروط المعمول بها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ.

التنمية المستدامة شرم الشيخ الشرقية المالية وزير المالية القطاع الخاص الغاز الطبيعى البنوك

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