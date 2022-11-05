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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. شاب يحصد المركز الأول في فئة الشركات الناشئة

صدى البلد

قال راجي رمضان، شاب يحصد المركز الأول في فئة الشركات الناشئة بالمبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء، إن الفريق يتكون من 10 أفراد، ما بين حديثي التخرج والخبراء، متابعا: الفريق يتكون من أعمار ومجالات مختلفة.


وأضاف "راجي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، بدأت بالبحث عن المهتمين بفكرة تنفيذ أنظمة طاقة متجددة تخدم القطاع الزراعي والسياحي، متابعا: المشروع يعتمد الطاقة الشمسية.


واسترسل: المشروع ينتج كهرباء ويحول المياة لخدمة القطاع الزراعي، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية فقط، منوها بأنه تم تنفيذ المشروع داخل 5 محافظات حتى الآن.


وشدد على أن المشروع تطلب عامين لتنفيذه بهذا الشكل، متابعا: نستهدف التواجد في أفريقيا خلال السنوات القادمة.
 

الشركات الناشئة المشروعات الخضراء القطاع الزراعى طاقة متجددة الطاقة الشمسية اخبار التوك شو

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