مدافع برشلونة السابق: بيكيه ضحى من أجل النادي.. وصلاح يقدم موسما مميزا

علق كارليس كوادارات، مدافع فريق برشلونة السابق، على قرار جيرارد بيكيه، مدافع البلوجرانا، باعتزال كرة القدم.

وقال كوادرات، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "بيكيه كان صادقًا مع النادي ومع نفسه، كانت رسالته واضحة جدا، اعتزاله الآن يظهر فقط مدى ولائه للوضع الاقتصادي للنادي، والتضحية براتبه الضخم لمدة عام ونصف العام مقابل إعادة بناء برشلونة".

وعن وداع برشلونة دوري أبطال أوروبا، أجاب: "إنها مجرد بداية لمشروع، كان الأمر سهلاً في البداية بالنسبة للمدربين الكبار الآخرين في برشلونة مثل ريكارد أو جوارديولا، من المحزن الخروج من دوري الأبطال ، لكن في مجموعة مع بايرن وإنتر وبرشلونة ، يجب أن يغيب أحد الفريق الثلاثة، كان يجب على الفريق استغلال الفرص الضائعة أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، ستكون تجربة تعليمية للاعبين الشباب مثل بيدري وجافي وفاتي، هم ما زالوا في أوائل العشرينات من العمر".

تألق صلاح

وتطرق كوادرات للحديث عن مستقبل محمد صلاح، حيث قال: "صلاح لاعب عظيم، ليفربول يمر بكبوة في الفترة الحالية، لكن صلاح استطاع 12 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 19 مباراة".

وأضاف: "بالنسبة لمستقبل محمد صلاح، هذا أمر يخصه هو وعائلته، على سبيل المثال أصر ليفاندوفسكي على الرحيل عن بايرن ميونخ من أجل تحدٍ جديد مع برشلونة في إسبانيا، لا أعرف ما هي توقعات صلاح، لكن مع بلوغه 30 عامًا وبعد 5 مواسم في ليفربول، فإن أيًا من الطريقين (المغادرة أو البقاء) أمر منطقي بالنسبة لي".