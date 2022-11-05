عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع برشلونة السابق: بيكيه ضحى من أجل النادي.. وصلاح يقدم موسما مميزا

كارليس كوادرات -
كارليس كوادرات - مدافع فريق برشلونة السابق

علق كارليس كوادارات، مدافع فريق برشلونة السابق، على قرار جيرارد بيكيه، مدافع البلوجرانا، باعتزال كرة القدم.

وقال كوادرات، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "بيكيه كان صادقًا مع النادي ومع نفسه، كانت رسالته واضحة جدا، اعتزاله الآن يظهر فقط مدى ولائه للوضع الاقتصادي للنادي، والتضحية براتبه الضخم لمدة عام ونصف العام مقابل إعادة بناء برشلونة".

وعن وداع برشلونة دوري أبطال أوروبا، أجاب: "إنها مجرد بداية لمشروع، كان الأمر سهلاً في البداية بالنسبة للمدربين الكبار الآخرين في برشلونة مثل ريكارد أو جوارديولا، من المحزن الخروج من دوري الأبطال ، لكن في مجموعة مع بايرن وإنتر وبرشلونة ، يجب أن يغيب أحد الفريق الثلاثة، كان يجب على الفريق استغلال الفرص الضائعة أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، ستكون تجربة تعليمية للاعبين الشباب مثل بيدري وجافي وفاتي، هم ما زالوا في أوائل العشرينات من العمر".

تألق صلاح

وتطرق كوادرات للحديث عن مستقبل محمد صلاح، حيث قال: "صلاح لاعب عظيم، ليفربول يمر بكبوة في الفترة الحالية، لكن صلاح استطاع 12 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 19 مباراة".

وأضاف: "بالنسبة لمستقبل  محمد صلاح، هذا أمر يخصه هو وعائلته، على سبيل المثال أصر  ليفاندوفسكي على الرحيل عن بايرن ميونخ من أجل تحدٍ جديد مع برشلونة في إسبانيا، لا أعرف ما هي توقعات صلاح، لكن مع بلوغه 30 عامًا وبعد 5 مواسم في ليفربول، فإن أيًا من الطريقين (المغادرة أو البقاء) أمر منطقي بالنسبة لي".

برشلونة بيكيه محمد صلاح ليفربول كارليس كوادارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح يتصدر استفتاء جلوب سوكر لجائزة أفضل لاعب بالعالم

ترشيحاتنا

مؤتمر المناخ COP27.. تفاصيل قمة القادة بشرم الشيخ| حصري

عروسان بأسوان يوقعان على ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية

مقولات خالدة لكارتر والسادات..استعدادات متحف السلام بشرم الشيخ لقمة المناخ

تأجيل محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي لجلسة 3 نوفمبر

محمد صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

الأجانب يستحوذون على 15.2% من معاملات البورصة المصرية منذ بداية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقراط ماسية حولتها إلى بروش؟. قصة "دبوس" ظهرت به الملكة كاميلا

رغم أناقتها.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان بلقيس في مهرجان Diafa|شاهد

بالأحمر الناري.. بشرى تبهر متبعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ماجدة الرومي وبطرس دانيال في زيارة البابا تواضروس الثاني

فيديو

انخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم| فيديو

يتعاون للمرة الثانية مع سارة وفيق.. تامر حسنى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

أحمد السقا: مسلسلي محاط بسرية تامة وليس لي علاقة بـ"كتيبة 101"

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ