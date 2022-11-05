محمد صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فرق ليفربول، بجائزة أفضل هدف للريدز خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" أفضل هدف في شهر أكتوبر هو للملك المصري محمد صلاح، في شباك مانشستر سيتي.. متعة ملكية ليفربولية".



أفضل هدف في شهر أكتوبر هو للملك المصري @MoSalah في شباك مانشستر سيتي 👑⚽️❤️



متعة ملكية ليفربولية 😍@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/FWR64UFOqE — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 5, 2022

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة توتنهام، المقرر لها غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح:

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول في 19 لقاءً في جميع البطولات هذا الموسم، أحرز 12 هدفا، وصنع 5 أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.