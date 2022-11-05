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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق المؤتمر التأسيسي لمبادرة "حلوان باللون الأخضر" من معهد البحوث الفلكية

مبادرة حلوان باللون
مبادرة حلوان باللون الاخضر

استضاف معهد البحوث الفلكية والجوفيزيقية، اليوم المؤتمر التأسيسي لمبادرة"حلوان باللون الأخضر"، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ وذلك ضمن مبادرات 2030 لتطوير جمهوريه مصر العربية والتي حظيت بدعم وموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وحضر فعاليات إطلاق المبادرة عدد كبير من الشخصيات العامة والمواطنين والطلاب علي رأسهم مصطفي بكري عضو مجلس النواب و محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وذلك بمقر معهد البحوث الفلكية بمرصد حلوان.

وتهدف المبادرة إلي تلوين  أراضي مصر باللون الأخضر وزراعة جميع أراضيها بدلا من الإهمال الذي حل عليها.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة أيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد الفخراني.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجوفيزيقية إن حلوان تعد أحد أهم المشاتي الخضراء والمشفي المشهور عالميا، معربا عن فخره بمشاركة مركز البحوث الفلكية في تلك المبادرة   التي ستهتم بأراضي حلوان وزراعتها من جديد والاهتمام بالمياه الجوفية والآبار مرة أخري.

من جانبه أشار محمود بكري عضو مجلس الشيوخ والمسؤول عن إطلاق المبادرة  إلي أن رسالة المؤتمر هي إستعادة حلوان الجميلة مرة، بعد الإهمال الذي شهدته، حيث كانت تعد أحد معالم التراث والسياحه، وشهرتها بهوائها النقي وأماكن الاستشفاء.

ونوه محمود بكري بأن حلوان لها تاريخ واسع كمركز للاستشفاء لكنه اندثر مع التوسع في إنشاء العمارات والأبراج وعدم اهتمام شركات العقارات بزراعة شجرة واحدة.

وأكد بكري أن معدل التلوث في حلوان تخطي كل الارقام وتحولت الي بيت زجاجي ملئ بالغازات السامة وهو ما يحتاج الي سرعة التوجه للحفاظ علي البيئة وحقوق الاجيال القادمة، لافتاً إلي أنه توجه بمذكرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للاهتمام بكل ما يخص الحفاظ على البيئة بأحياء القاهرة المختلفة.

وأضاف أن رئيس الوزراء وافق  علي إطلاق هذه المبادرة ودعمها وتسهيل طرقها لإستعادة حلوان مرة أخري موجها الشكر إلى كل القائمين والداعمين لمبادرة "حلوان باللون الأخضر" وعلي رأسهم الدكتور مصطفي مدبولي وكل الحاضرين.

بدوره قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة أصبحت مطلب طلابي وليست جماهيري فقط، لافتاً إلى أن جامعة حلوان تعد أكثر الأماكن تضرراً من هذا التلوث الحادث بمنطقة حلوان وذلك نتيجة التخطيط العشوائي والزيادة السكانية.

واضاف قنديل أن جامعه حلوان تتقدم بخالص الشكر وتقدم يد المعونة والمساعدة للقائمين علي المبادرة، لافتاً إلي بدء الجامعة في إنشاء أكبر مجمع طبي بمصر يحتوي علي 1600 سرير وهو أمر يحتاج الي بالطبع لإعادة حلوان مرة أخري بعيداً عن الملوثات.

 

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مبادرة حلوان باللون الأخضر “ مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى بكري معهد البحوث الفلكية

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