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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تنظم مسابقة لغة القرآن يومية لمدة شهر

صدى البلد

تطلق وزارة الأوقاف اليوم مسابقة: "لغة القرآن"، وهي مسابقة يومية لمدة شهر كامل،  وذلك  في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم ، على ان تمنح الجوائز لعشرة فائزين يوميا على النحو التالي: 
- فائز من طلاب المرحلة الابتدائية ( عام وأزهري ).
- فائز من طلاب المرحلة الإعدادية ( عام وأزهري ).
- فائز من طلاب المرحلة الثانوية ( بمختلف أنواعها ).
- فائز من طلاب المرحلة الجامعية.
- فائز من الأئمة.
- فائزة من الواعظات.
- ثلاث جوائز مفتوحة.

جوائز المسابقة


أولا: الجائزة اليومية لكل فائز أو فائزة نسخة من كتاب: "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" مع نشر أسماء جميع الفائزين في اليوم التالي لنشر السؤال على موقع وزارة الأوقاف. 


ثانيا: جوائز مالية وبعض الإصدارات اللغوية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نهاية المسابقة لأفضل وأكثر المشاركين في المسابقة بإجابات صحيحة خلال الشهر. 


ثالثا: جوائز مالية قيمة مع شهادة تقدير لاجتياز مسابقة "لغة القرآن" بجدارة لكل من يرغب في التصفية المركزية لأفضل المشاركين والفائزين.


رابعا: وهو الأهم الوقوف على بعض أسرار البيان القرآني والإعجاز اللغوي في القرآن الكريم.

 

مسابقة لغة القرآن وزارة الأوقاف لغة القرآن الكريم

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