الأوقاف تنظم مسابقة لغة القرآن يومية لمدة شهر

تطلق وزارة الأوقاف اليوم مسابقة: "لغة القرآن"، وهي مسابقة يومية لمدة شهر كامل، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم ، على ان تمنح الجوائز لعشرة فائزين يوميا على النحو التالي:

- فائز من طلاب المرحلة الابتدائية ( عام وأزهري ).

- فائز من طلاب المرحلة الإعدادية ( عام وأزهري ).

- فائز من طلاب المرحلة الثانوية ( بمختلف أنواعها ).

- فائز من طلاب المرحلة الجامعية.

- فائز من الأئمة.

- فائزة من الواعظات.

- ثلاث جوائز مفتوحة.

جوائز المسابقة:



أولا: الجائزة اليومية لكل فائز أو فائزة نسخة من كتاب: "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" مع نشر أسماء جميع الفائزين في اليوم التالي لنشر السؤال على موقع وزارة الأوقاف.



ثانيا: جوائز مالية وبعض الإصدارات اللغوية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نهاية المسابقة لأفضل وأكثر المشاركين في المسابقة بإجابات صحيحة خلال الشهر.



ثالثا: جوائز مالية قيمة مع شهادة تقدير لاجتياز مسابقة "لغة القرآن" بجدارة لكل من يرغب في التصفية المركزية لأفضل المشاركين والفائزين.



رابعا: وهو الأهم الوقوف على بعض أسرار البيان القرآني والإعجاز اللغوي في القرآن الكريم.