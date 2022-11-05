نقص عددي لكتيبة جوارديولا .. مانشستر سيتي يتعادل مع فولهام في الشوط الأول

تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه فولهام بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسدد البلجيكي كيفن دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، تصدى لها برناد لينو ببراعة.

وافتتح الأرجنتيني جوليان ألفاريز التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17 عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله الألماني إلكاي جوندوجان، ليسدد الكرة بقوة بيمناه في شباك فولهام.

وسجل جون ستونز هدفًا لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 25 تم إلغائه بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي في الدقيقة 26، لتدخله القوي على لاعب فولهام، ليترك فريقه منقوص العدد.

البرازيلي أندرياس بيريرا انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح، معادلًا النتيجة لفريقه فولهام.

لاعبو مانشستر سيتي كثفوا من محاولاتهم لهز شباك فولهام مرة أخرى، لكنهم قُوبلوا بتألق حارس المرمى لينو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ويتواجد النرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي فيل فودين، والجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: ناثان آكي - جون ستونز - مانويل أكانجي - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جيريليش - جوليان ألفاريز

وتُقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.