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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الزمالك الجديد يشارك في تدريبات الفريق.. تفاصيل

صدى البلد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة يوسف حسن مهاجم مواليد 2003 المنضم للأبيض في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من وادي دجلة.

وكان المهاجم الصاعد يشارك خلال الفترة الماضية مع فريق 2003 في بطولة الجمهورية للناشئين.

وشهدت التدريبات مشاركة عبدالرحمن علي مدافع فريق 2003 ، بجانب حاتم سكر الظهير الأيسر مواليد 2001، بالإضافة إلى حسام أشرف ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق .

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

واطمان المدير الفني في بداية الجلسة على جميع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة في ظل توقف المسابقة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ التعليمات المطلوبة ، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمرحلة المقبلة.

فقرة تأهيلية للاعبى الزمالك 

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة عدة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام الكرة أو أدوات التأهيل المخصصة لذلك، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وقام أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بنقل التعليمات الخاصة للاعبين بشكل متواصل أثناء الحصة التأهيلية والبدنية ، من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم  الأربعاء  الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

مجلس الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين 

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الدفعة الأخيرة من مقدم عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات عقب مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي.

 

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير سبل الراحة للفريق من أجل المنافسة على الدوري والكأس بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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