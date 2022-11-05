مصرع سائق في تصادم توك توك وجرار زراعي بالمنيا

لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وجرار زراعي بمركز مغاغة بشمال المنيا بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي بدون لوحات معدنية بطريق قرية برطباط بمركز مغاغة، مما أسفر عن مصرع سائق، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتبين بإجراء التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.