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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ: وصول 16 ألف مشارك.. وننتظر 40 ألفًا آخرين

صدى البلد

رصد برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”،  آخر الاستعدادات لإدارة فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وأوضح كريم المناوي، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لـ COP 27، أن 3 آلاف شاب تطوعوا لإدارة فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موزعين بمختلف الأماكن.

غرفة العمليات الخاصة بمؤتمر المناخ

وتابع المناوى أحد أعضاء اللجنة المنظمة، أن غرفة العمليات تضم عددا من اللجان المتخصصة؛ لمتابعة القمة، بداية من استقبال الوفود، وحتى ختامها.

ولفت كريم المناوي، إلى أنه تم استقبال 8 آلاف زائر منذ بداية نوفمبر، واليوم تم استقبال 8 آلاف آخرين، وبداية من الغد، سيتم استقبال حوالى 40 ألف مشارك.

 

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