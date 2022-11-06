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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. الحوكمة وحماية البيئة.. ندوة بدراسات عليا عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان “الحوكمة وحماية البيئة” تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا البحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهى سمير دنيا عميد الكلية، وذلك اليوم الأحد بقاعة الدكتور عبد العظيم حماد.

وتستضيف الندوة "مارتن باكستر" مدير السياسات والعلاقات الخارجية نائب الرئيس التنفيذى لمعهد الإدارة والتنمية المستدامة فى انجلترا.

وكان قد أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني وذلك ضمن فعاليات المبادرة العالمية الرائدة " المليون شاب متطوع للتكيف المناخي " سفراء المناخ " عن البدء في المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لسفراء المناخ وذلك بتنظيم دورة تدريبية متقدمة ومكثفة لمدة يومين لخريجي دورات سفراء المناخ، أو للحاصلين علي ماجستير من احدي الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها في مجال البيئة .

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ويأتي هذا البرنامج المقدم على منصة "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس" هو ثمرة تعاون مع  ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني ضمن فعاليات المبادرة العالمية " المليون شاب متطوع للتكيف المناخي - سفراء المناخ " التي شاركت الكلية في تأسيسها وهو يعتبر أفضل مدخل احترافي في المناخ، وتدريب واعداد واعتماد المدربين لنشر الوعي المناخي ومواجهة التغيرات المناخية.

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المتدربين المعارف الأساسية لمفهوم علم التدريب علي كيفية اتخاء اجراءات التكيف والتخفيف للتاقلم مع المناخ وكذلك اكسابهم بعض المهارات الأولية التي يجب ان تتوفر في المدرب المحترف. لذلك يعتبر هذا المساق في مجمله هو تمهيد احترافي للالتحاق برنامج تدريب المدربين الاحترافي التابع لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس للمدربين المعتمدين ، و الذي سوف تمارس فيه التدريب بعد تخرجك من البرنامج.

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