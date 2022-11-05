رئيس الوفد الأوروبي بالقاهرة: مناقشة سبل نقل الكهرباء من مصر إلى دول الاتحاد

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، كريستيان برجر، إن هناك خططا لمناقشة العلاقات الأوروبية المصرية، فيما يتعلق بالكهرباء، ونقلها من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسئول الأوروبي - خلال اتصال عبر تطبيق (زوم) مع برنامج (مساء دي.إم.سي.)، الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي عبر فضائية (دي.إم.سي.) - أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الحديث عن الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات الطاقة المتجددة وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر أن يتعاونا سويا في هذا النطاق.

ونوه بمستوى العلاقات مع مصر، فيما يتعلق بتطوير الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقال إنها علاقات "طويلة الأمد، ونحن ندعم مشروعات طاقة الرياح في خليح السويس، ونحاول استخدام المزيد والمزيد من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة لدينا بعيدا عن الوقود الأحفوري".

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستحضر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي تنطلق أعماله غدا بشرم الشيخ، مضيفة "نعمل مع مصر منذ وقت للإعداد لهذا المؤتمر".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيركز مناقشته خلال قمة (كوب 27) على البيئة والطاقة، وكذلك قضايا المياه والمناخ وهما قضيتان مرتبطتان ببعضهما البعض، وستكون هناك مداولات ويوم مخصص للمياه في المؤتمر.

أوضح أن المياه ستكون موضوعا مهما في هذه القمة، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه جرى الإعداد له بشكل جيد وكان بمثابة التمهيد أيضا لهذا المؤتمر، لافتا إلى أن منطقة شرق المتوسط تعاني من ندرة المياه؛ وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة.

ولفت إلى أن "نائب رئيس المفوضية عقد العديد من الاجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، وناقشنا العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالمؤتمر وهي التركيز على البيئة والطاقة ونحاول الوصول إلى اتفاق بين العديد من البلدان بشأن التنوع الحيوي وحماية البيئة واستغلال الهيدروجين، كما قمنا بدعم تنظيم هذا المؤتمر عبر الدعم المالي من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي".

وتابع: نشارك في زراعة المساحات الخضراء في شرم الشيخ، ونساهم في أن يكون هناك المزيد من الطاقة الشمسية المتاحة عبر المؤتمر وعدد من الأنشطة التى تم الاتفاق عليها مع مصر.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يبذل ما في وسعه لمواجهة أزمة الطاقة.