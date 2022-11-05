عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوفد الأوروبي بالقاهرة: مناقشة سبل نقل الكهرباء من مصر إلى دول الاتحاد

صدى البلد

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، كريستيان برجر، إن هناك خططا لمناقشة العلاقات الأوروبية المصرية، فيما يتعلق بالكهرباء، ونقلها من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسئول الأوروبي - خلال اتصال عبر تطبيق (زوم) مع برنامج (مساء دي.إم.سي.)، الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي عبر فضائية (دي.إم.سي.) - أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الحديث عن الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات الطاقة المتجددة وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر أن يتعاونا سويا في هذا النطاق.

ونوه بمستوى العلاقات مع مصر، فيما يتعلق بتطوير الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقال إنها علاقات "طويلة الأمد، ونحن ندعم مشروعات طاقة الرياح في خليح السويس، ونحاول استخدام المزيد والمزيد من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة لدينا بعيدا عن الوقود الأحفوري".

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستحضر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي تنطلق أعماله غدا بشرم الشيخ، مضيفة "نعمل مع مصر منذ وقت للإعداد لهذا المؤتمر".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيركز مناقشته خلال قمة (كوب 27) على البيئة والطاقة، وكذلك قضايا المياه والمناخ وهما قضيتان مرتبطتان ببعضهما البعض، وستكون هناك مداولات ويوم مخصص للمياه في المؤتمر.

أوضح أن المياه ستكون موضوعا مهما في هذه القمة، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه جرى الإعداد له بشكل جيد وكان بمثابة التمهيد أيضا لهذا المؤتمر، لافتا إلى أن منطقة شرق المتوسط تعاني من ندرة المياه؛ وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة.

ولفت إلى أن "نائب رئيس المفوضية عقد العديد من الاجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، وناقشنا العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالمؤتمر وهي التركيز على البيئة والطاقة ونحاول الوصول إلى اتفاق بين العديد من البلدان بشأن التنوع الحيوي وحماية البيئة واستغلال الهيدروجين، كما قمنا بدعم تنظيم هذا المؤتمر عبر الدعم المالي من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي".

وتابع: نشارك في زراعة المساحات الخضراء في شرم الشيخ، ونساهم في أن يكون هناك المزيد من الطاقة الشمسية المتاحة عبر المؤتمر وعدد من الأنشطة التى تم الاتفاق عليها مع مصر.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يبذل ما في وسعه لمواجهة أزمة الطاقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

عمرو أديب لـ طارق الشناوي: لو لقيت المطرب النقاش هاته وتعالي .. فيديو

كرتونة البيض هتوصل 50 جنيه بس لهذا السبب | فيديو

بعد أول رحلة بالوقود المستدام.. رئيس مصر للطيران: طموحنا أكبر بكثير لتحقيق أهدافنا

نشاط مكثف للخارجية الأردنية.. وتحذير من التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

أخبار الرياضة|عرض جديد من فيوتشر لثنائي الأهلي.. والغندور يرحل عن قناة الزمالك

تخطى مليون جنيه.. ورقة لـ شحات في مدينة نصر تكشف رصيده في البنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى مليون جنيه.. ورقة لـ شحات في مدينة نصر تكشف رصيده في البنك

شاهد.. لحظة إنقاذ 40 مصابًا من حريق ضخم في برج سكني بأمريكا

فنان تونسي يظهر بأحمر شفاه وملابس غريبة في ختام مهرجان قرطاج |شاهد

من غير لحمة أو فراخ .. طريقة عمل اللانشون

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ