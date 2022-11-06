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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني: اللون البدوي في دمي واللهجة البيضاء يتذوقها كل العرب

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

كشف الفنان عاصي الحلاني عن كيفية مواكبة العصر خاصة أنه تنقل بين  اللون البدوي والأغاني العصرية.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد:"بالعكس اللون البدوي شئ في دمي وهو اللون الذي نسميه بالغناء باللهجة البيضاء التي يعرفها ويتذوقها كل العرب في كل مكان  وكانت أغنية وانا مارق مريت هي البداية الحقيقية للتعارف مع الجمهور العربي وبالنسبة للأعمال العصرية فهي تطور يواكب العصر ولغته وسرعته مع الاحتفاظ كما قلت بالطعم الشرقي الاصيل وانا دائما اكون خائف عند لقاء الجمهور ولقاء الجمهزر له رهبة شديدة وكلما قدمت أي عمل أعاني من الخوف في انتظار رد فعل الجمهور لانه يعتبر امتحان للفنان والحمد لله جمهوري الحبيب غمرني بحبه وتشجيعه.

وكان قد أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته البالغة لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على مسرح النافورة، وسط جمهور جماهيري غفير من المصريين وعدد من الجاليات العربية.

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وقال الحلاني، في تصريحات صحفية عقب الحفل: «غمرتني السعادة في ليلة من العمر مع جمهور دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقي العربية 31 المتميز الذي منحني المحبة والسعادة، وتبقى مصر أم الدنيا وقبلة الفن والإبداع».

وقدم الحلاني خلال الحفل ما يقرب من 20 أغنية، حيث صعد على أغنيته الشهيرة "بحبك وبغار" وأكمل الحفل بتقديم أغنيات “جن جنوني، وإني مارق مريت، وضلي معي، غالي، ومتل الكذبة وفرصة عمر وست الشتات وقولي جايي، ومالي صبر”.

كما رقص عاصي الحلاني على الدبكة على نغمات أغنيته الشهيرة "يا طير"، ولبى طلبات الجمهور حينما طلبوا منه غناء أغنيته الشهيرة "الهوارة".

واختتم الفنان اللبناني بتقديم ميدلي لأغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وودع الجمهور على نغمات أغنية "أحلف بسماها وترابها".
 

الفنان عاصي الحلاني عاصي الحلاني مسرح النافورة الموسيقى العربية اللهجة البيضاء مهرجان الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية 31

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