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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق مهرجان الأردن المسرحي| اليوم

صدى البلد

ينطلق مهرجان الأردن المسرحي مساء اليوم وتستمر فعالياته حتي 14 من نفس الشهر ويشارك به مجموعة من العروض على مستوى الوطن العربي.


ويسافر عرض "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة  تحت إدارة المخرج عادل حسان ، بالبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال ، صباح اليوم إلي المملكة الأردنية ،  ليمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن المسرحي في دورته ال ٢٩  ، بعد اختياره من خلال لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان.

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يقدم العرض مرتين متتاليتين يوم  الأثنين ٧ نوفمبر الجاري في تمام السادسة و الثامنة مساء على المسرح الدائري بالعاصمة عمان.

يذكر ان عرض " ليلة القتلة " تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل ، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري ، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى و ألحان محمد  حمدي رؤوف، ديكور و أزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، إخراج صبحي يوسف .

الوطن العربي خالد جلال البيت الفني للمسرح مملكة الاردن مسرح الطليعة البيت الفنى المملكة الأردنية

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