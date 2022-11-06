مجدي شاكر: المصريين كان لهم دور كبير فى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

قال الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الملك الفرعونى توت عنخ آمون هو رمز كبير للحضارة الفرعونية ويحب استغلاله بشكل إعلامى للترويج للآثار المصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" "الاثار المصرية تواجه مشكلة كبيرة فى التغيرات المناخية وفى عام 2100 سنواجه مشكلة كبيرة جدا مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة".

وكشف كبير الأثريين، أن المصريين كان لهم دور كبير فى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، قائلا: "حينما تم اكتشاف مقبرة الملك توت عمل حالة فى الفن والمجتمع المصرى والدعايات الإعلامية، وهذه المقبرة غيرت العالم".

وأكمل: "سنفقد آثارا كبيرة جدا بسبب التغيرات المناخية ولازم العالم كله يسهم فى تعديل اتفاقية اليونسكو وفق التغيرات المناخية، ولازم يساعدونا فى الحفاظ على الآثار ".