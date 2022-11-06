عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر: المصريين كان لهم دور كبير فى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

صدى البلد

قال الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الملك الفرعونى توت عنخ آمون هو رمز كبير للحضارة الفرعونية ويحب استغلاله بشكل إعلامى للترويج للآثار المصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" "الاثار المصرية تواجه مشكلة كبيرة فى التغيرات المناخية وفى عام 2100 سنواجه مشكلة كبيرة جدا مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة".

وكشف كبير الأثريين، أن المصريين كان لهم دور كبير فى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، قائلا: "حينما تم اكتشاف مقبرة الملك توت عمل حالة فى الفن والمجتمع المصرى والدعايات الإعلامية، وهذه المقبرة غيرت العالم".

وأكمل: "سنفقد آثارا كبيرة جدا بسبب التغيرات المناخية ولازم العالم كله يسهم فى تعديل اتفاقية اليونسكو وفق التغيرات المناخية، ولازم يساعدونا فى الحفاظ على الآثار ".

وزارة الآثار الاثار المصرية التغيرات المناخية توت عنخ آمون كبير الأثريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

طفرات بـ«جدري القردة» تُسبب انتشاراً سريعاً للفيروس

نهي سمير: مصر يقع على عاتقها إقناع الدول المتقدمة بخطورة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

مترجم لافتات قمة المناخ: لما شغلي يتعرض في التليفزيون هبقى مبسوط وفخور لبلدي

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. فوائد متعددة تحققها مصر من زراعة الجوجوبا

لاستضافة شباب قمة المناخ .. صبحي: المدينة الشبابية بشرم الشيخ تملك إمكانيات عالمية جذبت شباب المؤتمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

550 جنيها .. تفاصيل جديدة في رحلة صاحب واقعة الكشري نحو الشهرة| صور

ليلى علوى لبست الأصلى.. بشرى تثير الجدل بارتدائها فستان تقليد| شاهد

لو لسه والدة.. طبيب يقدم طرقا تخلصك من مغص الأطفال

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ