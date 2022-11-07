عاجل
نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور البحيرة .. مسن يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه من "ورم فى المخ" أخبار التوك شو..أحمد موسى: 113 رئيساً وملكا في شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ..أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة أخبار التعليم| استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها.. أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة أعمال «الحفر الأثري» دون ترخيص

الحفر الأثرى
الحفر الأثرى

وضع قانون حماية الآثار، عددا من العقوبات، بشأن سرقة الآثار والتنقيب عنها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير؛ عقوبات سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج، والتنقيب عنها، طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار .

عقوبات قانون حماية الآثار

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018، جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور، بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار، على أن: تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا؛ كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين في جريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا، أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

سرقة الآثار قانون حماية الآثار عقوبات قانون حماية الأثار عقوبات سرقة الاثار الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

ترشيحاتنا

الحكم على المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت .. اليوم

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

أخبار الفن| فنان شهير يهاجم عامل النظافة بواقعة كشري التحرير.. فيديو محذوف لـ عمر كمال وطليقة الفيشاوي

إكليل الجبل.. علاج سحري لأمراض السرطان والإمساك وقرحة المعدة فما هو؟

أرخص 5 سيارات دفع رباعي جديدة في عمان | صور

لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ