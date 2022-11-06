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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب أسرته.. التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة قاتل خطيبته فى بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الدائرة الأولى لمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور بمقر مجمع محاكم بورسعيد اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خطيبته و التى تم تقديم موعدها من ٢٧ نوفمبر الجارى إلى جلسة اليوم .

وحضر المتهم محمد سمير ، ابن مركز المطرية محافظة الدقهلية من محبسه إلى الجلسة تحت الحراسة المشددة من مديرية أمن بورسعيد حيث أودع قفص الاتهام بقاعة المحكمة .

وعقب انعقاد الجلسة بحضور كامل هيئة الدائرة الاولى لمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور اثبت حضور المتهم و الدفاع ودفاع المجنى عليها عرضت المحكمة قرار إحالة النيابة العامة للقضية ومتضمن توجه الاتهام للمتهم بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .

وطلبت هيئة المحكمة خروج المتهم من قفص الاتهام و المثول أمامها للإدلاء بأقواله فقرر قاتل خطيبته فى بورسعيد اقترافه الجريمة عن دون قصد خلال حديث محتدم مع المجنى عليها .

وأكد المتهم محمد سمير قاتل خطيبته فى محافظة بورسعيد ، أمام محكمة الجنايات فى أولى جلسات محاكمته اليوم بمجمع محاكم بورسعيد، ارتكابه جريمة قتل خطيبته خلود درويش بمسكنها فى بورسعيد.

وقال قاتل خطيبته فى بورسعيد: مكنتش قاصد اقتلها وكنت بتكلم معاها فوقعت الجريمة دون أن أشعر".

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هذا وقررت هيئة الدائرة الأولى لمحكمة جنايات بورسعيد  ، برئاسة المستشار أحمد مندور تأجيل نظر القضية إلى جلسة انعقاد ديسمبر المقبل ٢٠٢٢.

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم محمد سمير بإنهاء حياة خطيبته خلود درويش و التى تجمعه بها زمالة عملا أيضا عقب انهاءها الخطبة وإبلاغ المتهم بذلك فتوعدها بالقتل أمام زملائها إن لم تعود له ونفذ جريمته مستغلا وحدتها بمسكن تقيم به أعلى إحدى بنايات حى الشرق عقب توجه شقيقها الأصغر للمدرسة .

هذا وشهدت الجلسة غياب تام لأسرة المتهم وأقاربه بينما حضر زوج عمة المجنى عليها و ابن خالتها الجلسه ورفضا الإدلاء بأى تصريحات تخص القضية استمرار لمسلسل الصمت منذ وقوع الجريمة الذي أعلنته الأسرة .

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