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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل يخت سياحيًا قادمًا من إيطاليا

صدى البلد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال  ميناء بورسعيد السياحي لليخت السياحي EMERAlD AZZURRA القادم من ميناء "سيفينافيكيا" بايطاليا الذى يرفع علم جزر البهاما " وعلى متنه 23 راكبا  ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، والذى تديره شركة Emerald Cruises ومقرها استراليا، حيث يبلغ طوله 105مترًا وعرضه 16 متراً وغاطسه 6 أمتار، بحمولة كلية تصل إلى 5175 طن.

تم بناء اليخت واطلاقه في عام 2022 ،بواسطة شركة Builder Halong لبناء السفن (Ha Long City ، فيتنام) وهى سفينة مصممة خصيصا" لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، يبدو صغيرًا من الخارج مثل يخت خاص وأنيق بقوس طويل  وخطوط نظيفة ،مضغوط للغاية صمم خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمرافئ التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة، على مساحة خارجية رحبة تتضمن 7 طوابق ، مع مصعدين يربطان جميع مناطق الركاب من الداخل،ويوفر أماكن إقامة عصرية ومرافق واسعة ، ومرسى للرياضات المائية، بما في ذلك آلة التجديف Concept 2 ووحدة تمدد Nohrd Wall بجانب الجاكوزى و حمامات الشمس، ومطعم ، ويمكن لليخت أن يستوعب 100 ضيف فى 50كابينة تقع بإتجاه مقدمة اليخت، وطاقم مكون من 83 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية ، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة  بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

 اليخت  “ EMERAlD AZZURRA" سوف يغادر  الميناء فجر يوم الأحد،  لاستكمال السائحين باقى رحلتهم السياحية إلى ميناء "رشيد" بالامارات.

بورسعيد السفن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء بورسعيد إيطاليا السفن السياحية

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