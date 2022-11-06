عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات من داخل جناح المملكة العربية السعودية بمؤتمر المناخ.. شاهد

صدى البلد

تشارك المملكة العربية السعودية، بجناح مميز ويتوسطه أشجار خضراء، بقمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

ورصد موقع صدى البلد، لقطات من داخل الجناح، الذى ظهر مضئ وفى انتظار عقد أولى الجلسات.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال  فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

ويتيح المؤتمر أيضًا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

7aeef7bd-989b-4455-80d3-7fa7e6573f3f
7aeef7bd-989b-4455-80d3-7fa7e6573f3f

c97dee15-3293-44e8-af3a-36fda7414bbe
c97dee15-3293-44e8-af3a-36fda7414bbe

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

ترشيحاتنا

8 مشاريع في استراتيجية مصر 2050.. كيف تتناول cop27 ملف الأمن الغذائي؟

افتتاح المرحلة الأولى من فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس 25 نوفمبر الجاري

وزير الأوقاف يستقبل رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا لبحث التعاون المشترك

قصف أوكراني يستهدف سد كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

رسميًا.. سامح شكرى يعلن افتتاح الدورة 27 لمؤتمر أطراف المناخ

الكل في حضرة مصر آمن.. الأفارقة يزينون فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة من ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية

مبلغ صادم.. سعر فستان ابنة هيفاء وهبي يثير الجدل| شاهد

مع بدء فعاليات قمة المناخ.. مصر تطلق كتابًا عن الإسلام والبيئة

ظهور شبيه طلعت زكريا يتسبب في صدمة الجمهور وابنته تعلق.. صور

فيديو

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

تغطية حية لـ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ COP27

عن حياة محمد علي كلاي.. طرح برومو فيلم My Father Muhammad Ali

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ