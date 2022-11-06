أبرز اهتمامات صحف الكويت اليوم: انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.. والعالم يعقد آمالا كبيرة على كوب 27

أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير المالية: زيادة رواتب ومساعدات 6 فئات بمن فيهم المتقاعدون الأقل من 1000 دينار

لأول مرة.. إطلاق عرض زيارة افتراضية لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها

ملك البحرين: علاقاتنا مع الفاتيكان نموذج متميز في التعاون

البابا فرانسيس: مملكة البحرين هيأت السبل لممارسة الحرية الدينية

بايدن وأوباما وترامب.. تعبئة وسباق على بنسلفانيا في الانتخابات «النصفية»

تحطم طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا

عالية الخالد: مطالب بإلغاء «جهاز المقيمين بصورة غير قانونية».. انحراف في مسار الإصلاح مجلس الأمة

تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، مسلطة الضوء على قمة المناخ كوب27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الإعلامية لمؤتمر «كوب 27» يتضمن المؤتمر ثلاث فعاليات رئيسية، تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، والثانية تتمثل في افتتاح قمة الزعماء غدا في تمام الساعة 12 ظهرا، والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

وستعقد اليوم جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ «كوب 26» ألوك شارما، ويتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس «كوب 26» إلى رئيس «كوب 27»، ويعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية سامح شكري بوصفه رئيسا لمؤتمر «كوب 27».

وسيتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضا سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهوسونج لي رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي.

وسيتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد غدا الموافق يوم السابع من نوفمبر الجاري عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما ستعقد ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر في الثامن من نوفمبر الجاري.

وتسعى مصر - التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا - إلى تهيئة الأجواء لحث كل الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.

وفي السياق، أعلن قصر الإليزيه امس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في وقت أبكر مما كان مقررا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس.

وأوضحت الرئاسة «في ضوء إلغاء بدء السباق (طريق روم) سيتوجه الرئيس للمشاركة في كوب 27 اليوم» بعدما كان مقررا أن يصل غدا.

قالت صحيفة الأنباء، أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، امس الاول لأول مرة عرض زيارة افتراضية لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها عام 1922 ولجميع الأثاث والقطع التي كانت تحتويها حينذاك، يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ويقدم هذا العرض الافتراضي بمركز زوار منطقة وادي الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات خاصة من نوع Meta Quest 2 المتطورة، بالتعاون شركة خاصة.

وأوضح د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح صحافي - أنه تم اليوم وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادي الملوك بالأقصر، لافتا إلى أن هذه التجربة قد لاقت تجاوبا وتفاعلا كبيرا من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.

وأكد أن هذه التجربة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة في عرض وإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر.



كويتيًا، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـصحيفة «الأنباء»، عن أن قرار صرف الكاش مقابل إجازات الموظفين بالكويت يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها، وفقا لضوابط قرار مجلس الخدمة المدنية، لافتة إلى انه يتم استقطاع الإجازة المبيعة من رصيد الموظفين في الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأفادت المصادر بأنه سيتم إيداع المبلغ التقديري لكل وزارة وجهة حكومية من الاعتماد التكميلي البالغ300 مليون دينار لتغطية طلبات الراغبين في بيع الإجازات في بند مستحدث بالباب الأول الخاص بالرواتب عن طريق نظام «الاوراكل» بميزانية الوزارات والجهات الحكومية بعد صدور قانون الميزانية وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة رسميا.

وذكرت أن بند (استبدال إجازات موظفي الدولة) يأتي ضمن ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للعام المالي 2022-2023 ، مشيرة الى أنه لا تأخير للصرف حتى السنة الجديدة.

أعلن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد انه سيعمل علي تحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب ، كاشفا عن أن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار من الأمور المستحقة إلى جانب الفئة المحتاجة والتي تمر بظروف معيشية صعبة.

حسب تصريحات وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، فإن 6 فئات أساسية تشملها زيادة الرواتب ومساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب. الفئة الأولى: أصحاب المؤهلات الواحدة، حيث سيتم إقرار العدالة بينهم وبين أقرانهم في بعض الجهات التي توجد بينها فوارق. الفئة الثانية: ذات الظروف المعيشية الصعبة. الفئة الثالثة: المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار. الفئات الرابعة والخامسة والسادسة: أصحاب المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم الأرامل والمطلقات وربات البيوت.



دوليًا من الأنباء، قام عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بزيارة إلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مقر إقامته، حيث تم استعراض العلاقات الطيبة القائمة بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان والسبل الكفيلة بتنميتها في المجالات كافة والتي تشهد على الدوام تطورا ونماء على مختلف المستويات.

وأشاد العاهل البحريني بالنتائج الطيبة لزيارة البابا فرانسيس التاريخية للمملكة، منوها بالمضامين الإنسانية السامية التي اشتملت عليها الخطابات التي ألقاها خلال الزيارة التي أكدت على مبادئ السلام والحريات الدينية والتقارب بين الشعوب، كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حظي به القداس الذي أقيم امس وحضره عشرات الآلاف من داخل البحرين ودول الخليج العربية.

وذكرت الأنباء، قبل أيام قليلة من الانتخابات الأميركية النصفية، سارع الديموقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حد دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن لتنظيم تجمعات انتخابية متداخلة في ولاية بنسلفانيا الرئيسية، قبل عملية اقتراع حاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية عام 2024.



من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية، إنه وسط آمال كبيرة يعقدها العالم لمعالجة اثار التغيرات المناخية انطلقت اليوم الاحد فعاليات المؤتمر ال27 للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ الساحلية.

ويشارك في المؤتمر الذي يمتد خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر الجاري اكثر من 100 رئيس دولة ووزراء ورؤساء هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني في أكبر تجمع سنوي حول المناخ.

ويعتبر مؤتمر الامم المتحدة بشأن تغير المناخ قمة سنوية تحضرها 197 دولة وقعت الاتفاقية الاطارية والتي تسمى الاطراف من اجل مناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس من عام 1994 عقد مؤتمر الاطراف اجتماعات سنوية له بدأت بمؤتمر برلين عام 1995 وانتهت بمؤتمر غلاسكو العام الماضي.



ووفقا للامم المتحدة فإن مؤتمر شرم الشيخ سيعتمد على نتائج الدورة 26 لمؤتمر الاطراف التي عقدت تحت شعار (معا من اجل كوكبنا) في غلاسكو وذلك لاتخاذ اجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

ويهدف مؤتمر شرم الشيخ الى العمل على الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ وصولا الى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

ومن المقرر ان تدفع مصر في مؤتمر شرم الشيخ باتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في (اتفاقية كوبنهاغن) عام 2009 على ضخ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.



وذكرت الوطن، سقطت طائرة ركاب تنزانية تابعة لشركة (بريسيجن) الخاصة اليوم الأحد في بحيرة فيكتوريا بالقرب من مدينة بوكوبا شمال غرب تنزانيا عندما كانت تحاول الهبوط في مطار المدينة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن هيئة البث الحكومي التنزانية انه تم انقاذ 15 شخصا من اصل 49 راكبا لكنه لم يتم تأكيد هذه الارقام رسميا.

وأفادت ال (بي بي سي) بأن الطائرة واجهت عاصفة وأمطارا غزيرة عندما كانت متجهة من مدينة دار السلام أكبر مدن تنزانيا إلى مدينة بوكوبا مضيفة ان رجال الانقاذ والصيادين المحليين انتقلوا الى موقع الحادث بحثا عن ناجين.



من جانبها، قالت صحيفة القبس الكويتية، أكدت النائب الكويتية عالية الخالد أن المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، انحراف في مسار تحقيق الإصلاح لأهم قضية، مشيرة إلى أن تلك المطالبات فاقدة لمشروعيتها الدستورية والقانونية ما لم تبنى على بينة ودليل تدعم الادعاءات التي يروجها البعض وما لم يقدم بموازاة ذلك مشروعاً دستورياً وقانونياً بديلاً.