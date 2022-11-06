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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر أم الدنيا .. قطر تشارك في قمة المناخ بجناح مميز.. فيديو وصور

صدى البلد

رصد موقع صدى البلد، اللقطات الأولى، من داخل جناح قطر، المشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وقال أحد المسؤولين عن الجناح، إنه سعيد بعقد قمة المناخ فى مصر أم الدنيا، موضحا أن قطر لديها وفد كامل مشارك فى القمة.
كما وجه الشكر لمصر على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة، معلقا "مصر طول عمرها بلد خير وتحسن استضافة الجميع'.


وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال  فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

ويتيح المؤتمر أيضًا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

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