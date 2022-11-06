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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشر البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأحد/، "مستهل تعاملات الأسبوع" وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق المحلية، قابلها عمليات شراء من المؤسسات العربية والأجنبية.

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البورصة تربح 17.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي


وخسر رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ، لينهي التعاملات عند مستوى 758 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 686 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 74ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 2ر11179 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 29ر0 في المائة ليبلغ مستوى 68ر2219 نقطة، فيما حافظ مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا على استقراره عند مستوى 08ر3226 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية مؤشرات البورصة البورصة

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