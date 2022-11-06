الإسكندرية تستقبل سفينتين سياحيتين والمحافظ يشدد على إظهار المدينة بالشكل اللائق

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينتين السياحيتين "أزمارا بيرسوت" المالطية، القادمة من ميناء بيريوس اليونان، وكذلك السفينة السياحية "لا بيل دو لا اريدا تيكو" البلجيكية، والقادمة من ميناء قبرص، والتي تقلان على متنهما سائحين من جنسيات مختلفة.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المسئولة، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لزوار المدينة، وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها وبما يتناسب مع المكانة العريقة لعروس البحر الابيض المتوسط .

وكلف اللواء محمد الشريف، شيرين مصطفى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق والتعاون المستمر مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقيادة اللواء بحري نهاد شاهين، لتوفير كل ما يلزم لتأمين وتوفير احتياجات زوار الإسكندرية واستقبالهم بالشكل اللائق ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها والاستمتاع بها. وأكد الشريف أن الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية لما لها من مقاومات عظيمة.

وخلال استقبال السفينتين السياحيتين؛ قام أعضاء الهيئة العامة لتنشيط السياحة بتوزيع النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه لضيوف المدينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، ومن المقرر أن يقوم السائحين بزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال مسار رحلتهم المقررة.

وقد كان في إستقبال السفينتين عند رباطهما على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى حسام الروينى- نائب رئيس ميناء الإسكندرية للتشغيل، واللواء بحرى هشام ابو العز - نائب رئيس الميناء للإستثمار، واللواء بحرى عمرو عبد الرازق - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالميناء ، وحسام غريب مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عددا من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإستعدادات لرسو السفن و كذلك إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.