ملك البحرين يودِّع شيخ الأزهر بعد زيارة رسمية للمملكة استمرَّت عدة أيام

ودَّع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ظهر اليوم الأحد، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لدى مغادرة شيخ الأزهر أرض مملكة البحرين من مطار قاعدة الصخير الجوية، وذلك بعد زيارة رسمية مهمة استمرت عدة أيام.

وأعرب ملك البحرين عن تقديره الكبير لتلبية فضيلة الإمام الأكبر الدعوة الملكية لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، وعلى ما مثلته هذه الزيارة من أهمية لدى جلالته والشعب البحريني، مؤكِّدًا أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يحظون بالتقدير العالمي لما يقوم به فضيلته من جهود في نشر ثقافة التسامح والإخاء الإنساني.

من جانبه، تقدَّم شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق على ما حظي به فضيلته ووفد الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين من ترحاب وحفاوة، مشيدًا بجهود جلالة ملك البحرين في تعزيز قيم الحوار والتعايش الإنساني.

وأجرى الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين، زيارة مهمة استمرت عدة أيام إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»؛ الذي عُقِدَ يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر، تحت رعاية جلالة ملك البحرين، وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.